У Кабміні не виключають, що карантин продовжать і після 30 червня
Там вважають, що все залежить від самих українців
Там вважають, що все залежить від самих українців
Карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19 та режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.
"Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав Немчінов.
Він наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня.
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