У Кабміні не виключають, що карантин продовжать і після 30 червня

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

"Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав Немчінов.