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23 квітня 2021, 12:48 13

У Кабміні не виключають, що карантин продовжать і після 30 червня

23 квітня 2021, 12:48 13
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Там вважають, що все залежить від самих українців
Там вважають, що все залежить від самих українців
Фото з відкритих джерел
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Карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19 та режим надзвичайної ситуації в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

"Я не думаю, що це тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що все залежить від самих українців, і закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня.

коронавірус Кабмін Україна карантин Олег Немчінов

 
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