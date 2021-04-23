КГГА утвердила "особые" правила празднования Пасхи в Киеве - Кличко

Мэр столицы утверждает, что после праздников есть угроза резкого всплеска заболеваемости COVID-19

Мэр столицы утверждает, что после праздников есть угроза резкого всплеска заболеваемости COVID-19

Фото: из открытых источников

В Киеве городская власть разработала и утвердила особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, "люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места", и есть угроза резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в середине мая.

Сегодня утром прошло заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи", - сказал Кличко.

Столичные власти рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме и придерживаться строгих правил и ограничений, "если где-то прихожане пойдут в церковь".

Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял", - заявил мэр Киева.

Он добавил, что городские власти встречалась с представителями всех конфессий и призвали их соблюдать правила и ограничения и разъяснить необходимость таких мер прихожанам.

Напомним, Минздрав дал карантинные рекомендации церквям на Пасху. Там рекомендуют поощрять "онлайн" богослужения для верующих.