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23 апреля 2021, 11:12 107

Прививки корейской вакциной в большинстве областей начнут делать 28 апреля - Минздрав

23 апреля 2021, 11:12 107
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10 тысяч доз этой вакцины используют для повторной вакцинации граждан
10 тысяч доз этой вакцины используют для повторной вакцинации граждан
Фото: из открытых источников
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Вакцинация препаратом AstraZeneca-SKBio, который сегодня, 23 апреля поставили в Украину, в большинстве областей начнется 28 апреля.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Вакцина будет поставлена ​​на национальный склад, в воскресенье начнется поставка на региональные склады. После того, как на региональных складах оформят документы, вакцину поставят в кабинеты прививок. Вакцинация в большинстве регионов начнется в среду", - сказал Ляшко.

Он отметил, что около 10 тысяч доз вакцины используют для повторной вакцинации.

Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок", - рассказал главный санврач.

По его словам, до конца мая Украина ожидает получить следующую партию вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз, а к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз препарата Pfizer.

Напомним, в Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины.

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