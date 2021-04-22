На Харківщині затримали банду "чорних ріелторів": вбивали людей заради наживи

Зловмисникам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Зловмисникам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Фото: Нацполіція

На Харківщині правоохоронці провели спецоперацію для затримання банди "чорних ріелторів", які знаходили серед мешканців області одиноких або малозахищених осіб, позбавляли їх волі, здійснювали незаконне заволодіння їхнім майном на підставі підроблених документів, а потім ліквідовували своїх жертв.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Встановлено, що на початку 2019 року у Харкові організувалася група осіб з метою незаконного збагачення. Лідер групи - місцевий мешканець, 1984 року народження. Серед його спільників - п’ятеро чоловіків та троє жінок.

Схема зловмисників полягала у шахрайському заволодінні нерухомим майном та подальшому умисному вбивстві його власників. У якості жертв обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку. Для махінацій із майном використовувались підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж зловмисники отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

Кілька викритих епізодів злочинної діяльності фігурантів:

особа померла, а після її смерті оформлявся договір продажу житла;

тіло іншої особи, яку спільники тривалий час споювали, було знайдено поблизу водойми;

ще одного чоловіка обманом вивезли з квартири до будинку у селі, де утримували і підливали до спиртного речовини, які мали спровокувати зупинку серця. На теперішній час, після ексгумації тіла, проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті;

квартиру харків’янки продали за фальшивими документами, жінку проти волі тримали на території домоволодіння, де в подальшому її побили, задушили та закопали на присадибній ділянці.

Правоохоронці встановили, що банді "чорних рієлторів" сприяв співробітник одного із відділів харківської поліції. 35-річного співробітника поліції затримали. Також були затримані двоє співорганізаторів та шестеро учасників злочинного угруповання. Вісьмом фігурантам вже вручили підозри.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала автобуси з "тітушками", понад 60 зловмисників хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ".