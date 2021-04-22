В Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски

Он начал крушить прилавки и имущество учреждения

Он начал крушить прилавки и имущество учреждения

Фото: Нацполиция

В городе Мариуполь Донецкой области агрессивный мужчина, вооруженный топором, устроил погром в одном из местных супермаркетов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, такую ​​реакцию вызвал отказ кассиров обслуживать его жену из-за отсутствия у нее защитной маски. Он начал крушить топором имущество магазина.

Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина совершил нарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, в доме мужчины проводятся обыски, он задержан. Злоумышленнику инкриминируют хулиганские действия, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

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