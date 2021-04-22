Працівники СБУ затримали в Житомирській області агента ФСБ

Він збирав інформацію про українських військових

Він збирав інформацію про українських військових

Фото: із відкритих джерел

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали на території Житомирської області агента ФСБ РФ. Місцевий мешканець за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Українська спецслужба дізналася, що російські куратори ставили завдання агенту провести відеозйомку двох військових об’єктів, зібрати інформацію про керівництво військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані, а також встановити місця проживання військовослужбовців.

Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами”, - йдеться в повідомленні.

Сбу провела обшуки вдома у агента і вилучила засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ.

Зловмисник визнав факт співпраці з ворожою спецслужбою і тепер надає свідчення про свою діяльність.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму, також оперативники виявили 10 бойовиків.