08:58  22 квітня
В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
15:32  22 квітня
Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження
18:20  22 квітня
На Донбасі бойовики стріляли із забороненого озброєння, загинув солдат Збройних Сил
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2021, 17:55 205

Працівники СБУ затримали в Житомирській області агента ФСБ

22 квітня 2021, 17:55 205
Читайте также на русском языке
Він збирав інформацію про українських військових
Він збирав інформацію про українських військових
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали на території Житомирської області агента ФСБ РФ. Місцевий мешканець за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Українська спецслужба дізналася, що російські куратори ставили завдання агенту провести відеозйомку двох військових об’єктів, зібрати інформацію про керівництво військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані, а також встановити місця проживання військовослужбовців.

Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами”, - йдеться в повідомленні.

Сбу провела обшуки вдома у агента і вилучила засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ.

Зловмисник визнав факт співпраці з ворожою спецслужбою і тепер надає свідчення про свою діяльність.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму, також оперативники виявили 10 бойовиків.

СБУ ФСБ РФ затримання агентурна мережа Житомирська область

Контрдиверсійні заходи на Донбасі: СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму
22 квітня 2021, 11:16
У Харкові відпустили близько 50 "тітушок”, яких сьогодні затримала СБУ
21 квітня 2021, 21:00
СБУ викрила бойовика "ДНР": він надає важливі свідчення про збройну агресію РФ в Україні
21 квітня 2021, 18:21
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram