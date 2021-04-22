Бойовики на Донбасі знову вбили українського воїна
Він отримав осколкове поранення не сумісне з життям
Він отримав осколкове поранення не сумісне з життям
У четвер, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий.
Про це у Facebook повідомляє ОТУ "Північ", пише RegioNews.
"Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям",- йдеться у повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок...Posted by ОТУ "Північ" on Thursday, April 22, 2021
Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню.
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