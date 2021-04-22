Війна на Донбасі: бойовики розміщують "Гради" за лініями відведення
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град"
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град"
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки з порушенням ліній відведення, зокрема 12 реактивних систем залпового вогню "Град".
Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 6 "Градів" біля Каютиного (47 км від Донецька), ще 6 були розміщені біля Чернухино (64 км від Луганська)", - йдеться у звіті.
Крім того, було зафіксовано розміщення у порушення ліній відведення 1 ЗРК у житловому кварталі в підконтрольному урядові Тарамчуку Донецької області.
Нагадаємо, 21 квітня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.
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