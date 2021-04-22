Війна на Донбасі: бойовики розміщують "Гради" за лініями відведення

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град"

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 12 реактивних систем залпового вогню "Град"

Фото: з відкритих джерел

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки з порушенням ліній відведення, зокрема 12 реактивних систем залпового вогню "Град".

Як передає RegioNews, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 6 "Градів" біля Каютиного (47 км від Донецька), ще 6 були розміщені біля Чернухино (64 км від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім того, було зафіксовано розміщення у порушення ліній відведення 1 ЗРК у житловому кварталі в підконтрольному урядові Тарамчуку Донецької області.

Нагадаємо, 21 квітня у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.