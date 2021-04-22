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22 квітня 2021, 14:51 4160

На Луганщині горить військова частина

22 квітня 2021, 14:51 4160
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За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу
За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу
Фото: nabludatels
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У місті Рубіжне на території однієї з військових частин сталася пожежа. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації загоряння.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

У місті Рубіжне сталася пожежа на території однієї з військових частин. За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу. Ситуація контролюється", - повідомив Гайдай.

У соцмережах повідомляють, що військова частина знаходиться поруч з медичним університетом.

Полум'я перекинулося на прилеглі будівлі.

Попередньо, пожежа сталася в місці зберігання дизельного палива, і є постраждалі.

Як повідомлялося раніше, Луганщина знову палає: горить сухостій. Підпали роблять невстановлені особи.

військова техніка пожежа військові Луганська область Сергій Гайдай

 
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