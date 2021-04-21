Уряд виділив МОН 1 млрд грн: на що підуть кошти
Субвенцію виділили на боротьбу з COVID-19
Субвенцію виділили на боротьбу з COVID-19
Кабінет міністрів під час засідання 21 квітня виділив субвенцію на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу витратять на ноутбуки вчителям та засоби захисту для проведення ЗНО.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, пише RegioNews.
Загалом на ці потреби витратять 1 мільярд гривень. За його словами, ці кошти передбачені Держбюджетом на 2021 рік.
Кошти субвенції будуть розподілені таким чином:
- 980 млн гривень – на ноутбуки для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання.
- 20 млн гривень – на засоби захисту, необхідні для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
Нагадаємо, у МОН розповіли, за яких умов школярам можуть продовжити навчальний рік.
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