14:51  21 апреля
На Прикарпатье медики испортили почти 500 доз COVID-вакцины
15:07  21 апреля
На Кировоградщине в офисе взорвалась граната: есть жертвы
18:25  21 апреля
В зоне ООС боевики стреляли из запрещенного оружия и применяли бронетехнику
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2021, 17:47 9

Правительство выделило МОН 1 млрд грн: на что пойдут средства

21 апреля 2021, 17:47 9
Читайте також українською мовою
Субвенцию выделили на борьбу с COVID-19
Субвенцию выделили на борьбу с COVID-19
КМУ
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров во время заседания 21 апреля выделило субвенцию на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса потратят на ноутбуки учителям и средства защиты для проведения ВНО. 

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет RegioNews.

Всего на эти нужды потратят 1 миллиард гривен. По его словам, эти средства предусмотрены госбюджетом на 2021 год.

Средства субвенции будут распределены следующим образом:

  • 980 млн гривен – на ноутбуки для педагогических работников школ для организации дистанционного обучения, других форм получения общего среднего образования с использованием технологий дистанционного обучения.
  • 20 млн гривен на средства защиты, необходимые для организации противоэпидемических мероприятий во время проведения основной и дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Напомним, в МОН рассказали, при каких условиях школьникам могут продлить учебный год.

Украина школа Минобразования Министерство Сергей Шкарлет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua