Правительство выделило МОН 1 млрд грн: на что пойдут средства
Субвенцию выделили на борьбу с COVID-19
Субвенцию выделили на борьбу с COVID-19
Кабинет министров во время заседания 21 апреля выделило субвенцию на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса потратят на ноутбуки учителям и средства защиты для проведения ВНО.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет RegioNews.
Всего на эти нужды потратят 1 миллиард гривен. По его словам, эти средства предусмотрены госбюджетом на 2021 год.
Средства субвенции будут распределены следующим образом:
- 980 млн гривен – на ноутбуки для педагогических работников школ для организации дистанционного обучения, других форм получения общего среднего образования с использованием технологий дистанционного обучения.
- 20 млн гривен на средства защиты, необходимые для организации противоэпидемических мероприятий во время проведения основной и дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Напомним, в МОН рассказали, при каких условиях школьникам могут продлить учебный год.
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