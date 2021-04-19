В Черновицкой области врачи преждевременно получили вторую прививку от COVID-19

Они привились ранее рекомендованного срока

Они привились ранее рекомендованного срока

Фото: из открытых источников

Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Мария Полищук, передает RegioNews.

По ее словам, врачи пришли к мобильной бригаде и попросили их вакцинировать. Позже стало известно, что это была их вторая доза, которую они получили раньше, чем рекомендовано.

Мария Полищук добавила, что после этого случая будет усилено отслеживание за процессом вакцинации. Человек не сможет получить прививку, пока в системе Минздрава не проверят, не получал ли он уже дозу препарата.

Известно, что вторую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield) делают через три месяца после получения первой дозы препарата. Сейчас в Черновицкой области нет ни одного человека, который мог получить вторую прививку по этим правилам.

Напомним, в шести регионах за минувшие сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19.