В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині

За минулу добу в лікарні потрапили 2387 осіб

За минулу добу в лікарні потрапили 2387 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 18 квітня COVID-19 виявили у 6506 осіб, зафіксовано 214 летальних випадків, госпіталізували 2387 хворих, 5598 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6506 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 квітня. Серед захворілих - 253 дитини і 98 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та місті Київ (447).

Було здійснено тестувань за добу - 27 488 (у тому числі методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7640).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 953 016 осіб;

одужало - 1 487 677 осіб;

летальних результатів - 40 000;

проведено ПЛР-тестів - 8 958 482.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано 10 282 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.