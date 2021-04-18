В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
В Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.
За минулу добу госпіталізовано 4 274 особи, померли 250 людей, одужало – 6 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 480 випадків;
- Вінницька область – 177 випадків;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
- Донецька область – 511 випадків;
- Житомирська область – 379 випадків;
- Закарпатська – 106 випадків;
- Запорізька область – 151 випадок;
- Івано-Франківська область – 100 випадків;
- Київська область – 597 випадків;
- Кіровоградська область – 219 випадків;
- Луганська область – 65 випадків;
- Львівська область – 461 випадок;
- Миколаївська область – 468 випадків;
- Одеська область – 595 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 300 випадків;
- Сумська область – 540 випадків;
- Тернопільська область – 256 випадків;
- Харківська область – 1 590 випадків;
- Херсонська область – 215 випадків;
- Хмельницька область – 540 випадків;
- Черкаська область – 300 випадків;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 587 випадків.
За добу здійснено 60 380 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 946. 510 осіб, одужало – 1 482 079 осіб, летальних випадків – 39 786, проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.
Нагадаємо, 16 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.