10:30  18 квітня
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
12:57  18 квітня
За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень
09:59  18 квітня
На Донбасі зафіксовано 17 обстрілів українських позицій
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2021, 10:30 10

В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині

18 квітня 2021, 10:30 10
Читайте также на русском языке
Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник
Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

За минулу добу госпіталізовано 4 274 особи, померли 250 людей, одужало – 6 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 480 випадків;
  • Вінницька область – 177 випадків;
  • Волинська область – 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 114 випадків;
  • Донецька область – 511 випадків;
  • Житомирська область – 379 випадків;
  • Закарпатська – 106 випадків;
  • Запорізька область – 151 випадок;
  • Івано-Франківська область – 100 випадків;
  • Київська область – 597 випадків;
  • Кіровоградська область – 219 випадків;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 461 випадок;
  • Миколаївська область – 468 випадків;
  • Одеська область – 595 випадків;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 300 випадків;
  • Сумська область – 540 випадків;
  • Тернопільська область – 256 випадків;
  • Харківська область – 1 590 випадків;
  • Херсонська область – 215 випадків;
  • Хмельницька область – 540 випадків;
  • Черкаська область – 300 випадків;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 587 випадків.

За добу здійснено 60 380 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 946. 510 осіб, одужало – 1 482 079 осіб, летальних випадків – 39 786, проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

коронавірус Україна смерті одужання хворі тести

Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії
17 квітня 2021, 18:49
У Львівській та Тернопільській областях покращилася ситуація із COVID-госпіталізаціями
17 квітня 2021, 17:13
Голова Подільської РДА Києва Віктор Смірнов помер від COVID-19
17 квітня 2021, 15:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram