В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине

В частности, заболели 456 детей и 161 медработник

В частности, заболели 456 детей и 161 медработник

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

За прошедшие сутки госпитализированы 4 274 человека, умерли 250 человек, выздоровели – 6 523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 480 случаев;

Винницкая область – 177 случаев;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 1 114 случаев;

Донецкая область – 511 случаев;

Житомирская область – 379 случаев;

Закарпатская – 106 случаев;

Запорожская область – 151 случай;

Ивано-Франковска область – 100 случаев;

Киевская область – 597 случаев;

Кировоградская область – 219 случаев;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 461 случай;

Николаевская область – 468 случаев;

Одесская область – 595 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровенская область – 300 случаев;

Сумская область – 540 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 1 590 случаев;

Херсонская область – 215 случаев;

Хмельницкая область – 540 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 587 случаев.

За сутки осуществлено 60 380 тестирований (в частности методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 946. 510 человек, выздоровело – 1 482 079 человек, летальных случаев – 39 786, проведено ПЦР-тестов – 8 942 671.

Напомним, 16 апреля в Украине зафиксировано 14 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.