В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине
В Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
За прошедшие сутки госпитализированы 4 274 человека, умерли 250 человек, выздоровели – 6 523.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 480 случаев;
- Винницкая область – 177 случаев;
- Волынская область – 197 случаев;
- Днепропетровская область – 1 114 случаев;
- Донецкая область – 511 случаев;
- Житомирская область – 379 случаев;
- Закарпатская – 106 случаев;
- Запорожская область – 151 случай;
- Ивано-Франковска область – 100 случаев;
- Киевская область – 597 случаев;
- Кировоградская область – 219 случаев;
- Луганская область – 65 случаев;
- Львовская область – 461 случай;
- Николаевская область – 468 случаев;
- Одесская область – 595 случаев;
- Полтавская область – 160 случаев;
- Ровенская область – 300 случаев;
- Сумская область – 540 случаев;
- Тернопольская область – 256 случаев;
- Харьковская область – 1 590 случаев;
- Херсонская область – 215 случаев;
- Хмельницкая область – 540 случаев;
- Черкасская область – 300 случаев;
- Черновицкая область – 174 случая;
- Черниговская область – 587 случаев.
За сутки осуществлено 60 380 тестирований (в частности методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544).
За все время пандемии в Украине заболело – 1 946. 510 человек, выздоровело – 1 482 079 человек, летальных случаев – 39 786, проведено ПЦР-тестов – 8 942 671.
Напомним, 16 апреля в Украине зафиксировано 14 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.