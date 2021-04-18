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В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине
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18 апреля 2021, 10:30 10

В Украине добавилось более 10 тысяч больных коронавирусом, больше всего снова на Харьковщине

18 апреля 2021, 10:30 10
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В частности, заболели 456 детей и 161 медработник
В частности, заболели 456 детей и 161 медработник
Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

За прошедшие сутки госпитализированы 4 274 человека, умерли 250 человек, выздоровели – 6 523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 480 случаев;
  • Винницкая область – 177 случаев;
  • Волынская область – 197 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 114 случаев;
  • Донецкая область – 511 случаев;
  • Житомирская область – 379 случаев;
  • Закарпатская – 106 случаев;
  • Запорожская область – 151 случай;
  • Ивано-Франковска область – 100 случаев;
  • Киевская область – 597 случаев;
  • Кировоградская область – 219 случаев;
  • Луганская область – 65 случаев;
  • Львовская область – 461 случай;
  • Николаевская область – 468 случаев;
  • Одесская область – 595 случаев;
  • Полтавская область – 160 случаев;
  • Ровенская область – 300 случаев;
  • Сумская область – 540 случаев;
  • Тернопольская область – 256 случаев;
  • Харьковская область – 1 590 случаев;
  • Херсонская область – 215 случаев;
  • Хмельницкая область – 540 случаев;
  • Черкасская область – 300 случаев;
  • Черновицкая область – 174 случая;
  • Черниговская область – 587 случаев.

За сутки осуществлено 60 380 тестирований (в частности методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 946. 510 человек, выздоровело – 1 482 079 человек, летальных случаев – 39 786, проведено ПЦР-тестов – 8 942 671.

Напомним, 16 апреля в Украине зафиксировано 14 984 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

коронавирус Украина смерти выздоровление больные тесты

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