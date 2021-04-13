У столичному метро масово порушують карантин: перевіряючих немає, вагони заповнені

Потяги метро в ранкову годину пік 13 квітня заповнені повністю

Потяги метро в ранкову годину пік 13 квітня заповнені повністю

Фото: Страна

У Києві вже дев'ятий день триває локдаун, в місті діють транспортні обмеження. Попри це, потяги метро в ранкову годину пік 13 квітня заповнені повністю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Корреспондент, який проїхався в метро від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", зазначив, що вагон був заповнений на 100% ще на станції "Академмістечко". На наступних станціях пасажирів тільки додавалося. Тисняви не було, але люди стояли щільно. Всі сидячі місця були зайняті.

Соціальної дистанції ніхто не дотримувався, на платформах не було співробітників поліції, які б стежили за кількістю пасажирів у вагонах.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня ввів жорсткий локдаун.