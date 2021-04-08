СБУ затримала бойовика "ЛНР", який влаштувався на роботу в МВС

Раніше він вербував громадян і залякував проукраїнськи налаштоване населення

Раніше він вербував громадян і залякував проукраїнськи налаштоване населення

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МДБ ЛНР", який переїхав на підконтрольну українській владі територію і працевлаштувався у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області.

Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків”, - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що підозрюваний 2015-2016 роках був "оперативним співробітником МДБ ЛНР”. Він вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами”, - розповіли в СБУ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру: завдав 142 млн збитків.