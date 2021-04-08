"Укрзалізницю" обшукують через схему постачання вагонів з Росії - ЗМІ

Її організував один із членів наглядової ради компанії

Її організував один із членів наглядової ради компанії

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у центральному офісі "Укрзалізниці" у зв’язку із підозрою члена наглядової ради Адомаса Аудіцкаса у причетності до організації постачання вагонів із Російської Федерації.

Про це повідомляє видання "Деловая столица” із посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 1 квітня, передає RegioNews.

Також його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Встановлено, що службові особи "Укрзалізниці", діючи під тиском членів наглядової ради цієї компанії, у 2020 році вступили в змову з посадовими особами ТОВ "Альфара", "БГС Рейл" і "Пиеспи Капітал", діючи всупереч вимозі постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147, сприяли ввезення на територію України вагонів з Російської Федерації, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб", - йдеться в ухвалі суду.

Відомо, що за цим фактом відкрили кримінальну справу ще 3 листопада 2020 року. Правоохоронці вважають, що в цій схемі ключову роль зіграв член наглядової ради Адомас Аудицкас.

Надати слідчим групи і прокурорам дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем знаходження робочого місця Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 року народження АТ "Українська залізниця" за адресою: м. Київ, вул. Єжи Гедройца, 5, каб. 301, з метою пошуку і вилучення таких речей і документів", — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомом, що ДБР проводить обшуки в головному офісі "Укрзалізниці".