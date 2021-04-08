СБУ задержала боевика "ЛНР", который устроился на работу в МВД

Ранее он вербовал граждан и запугивал проукраински настроенное население

Ранее он вербовал граждан и запугивал проукраински настроенное население

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника так называемой "спецслужбы" террористов "МГБ ЛНР", который переехал на подконтрольную украинской власти территорию и трудоустроился в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что подозреваемый 2015-2016 годах был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". Он вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами", - рассказали в СБУ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении: нанес 142 млн убытков.