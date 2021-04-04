Кравчук заявив про вихід української делегації з переговорів у ТКГ
Офіційна українська делегація не буде брати участь в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ поки не виключить з переговорів представника "ЛДНР" Майю Пирогову.
Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау (модератор ОБСЄ - ред.) не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено, - заявив Кравчук.
Він додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні, оскільки раніше повідомлялося, що запрошена з Донецька російською стороною експерт захворіла і поки не може бути присутнім на консультаціях.
Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, делегація з Києва в політичній підгрупі ТКГ перервала засідання через годину після його початку. Вона зажадала заборонити участь "експертів ЛДНР" в засіданнях ТКГ.
30 березня українська сторона заявила, що ОБСЄ самовільно, всупереч Мінськими угодами, порушила тристоронній формат переговорів. Модератор від ОБСЄ надав статус учасників запрошеним для переговорів у ТКГ представникам окремих районів Донецької та Луганської областей.