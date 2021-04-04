Кравчук заявив про вихід української делегації з переговорів у ТКГ

Делегація продовжить свою роботу тільки після того, як зі складу виключать представника "ЛДНР" Майю Пирогову

Делегація продовжить свою роботу тільки після того, як зі складу виключать представника "ЛДНР" Майю Пирогову

Фото з відкритих джерел

Офіційна українська делегація не буде брати участь в переговорах політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ поки не виключить з переговорів представника "ЛДНР" Майю Пирогову.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews. Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау (модератор ОБСЄ - ред.) не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено, - заявив Кравчук. Він додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні, оскільки раніше повідомлялося, що запрошена з Донецька російською стороною експерт захворіла і поки не може бути присутнім на консультаціях. Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, делегація з Києва в політичній підгрупі ТКГ перервала засідання через годину після його початку. Вона зажадала заборонити участь "експертів ЛДНР" в засіданнях ТКГ. 30 березня українська сторона заявила, що ОБСЄ самовільно, всупереч Мінськими угодами, порушила тристоронній формат переговорів. Модератор від ОБСЄ надав статус учасників запрошеним для переговорів у ТКГ представникам окремих районів Донецької та Луганської областей.

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