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25 березня 2021, 15:58 6

Президент підписав закон про посилення відповідальності за неправдиве мінування

25 березня 2021, 15:58 6
Читайте также на русском языке
Його ухвалили на початку березня
Його ухвалили на початку березня
Офіс президента
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на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за лжемінування столичного. Його ухвалили на початку березня.

Про це повідомляє Офіс президента України, пише RegioNews.

Цей закон вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу.

Він передбачає, що якщо об'єктами "мінування" стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі або споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або установи охорони здоров'я або закладу освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років Знову-таки від конфіскації майна відмовилися.

Уточнюється, що термін "критично важливі об'єкти інфраструктури" вживається у значенні, визначеному ЗУ "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Відомо, що до першого читання завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, пропонували карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна. До цього конфіскація передбачена не була.

Однак до другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловіка на 4 роки відправили у в'язницю за неправдиве мінування поштамту.

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