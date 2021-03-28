У "червоній” Чернігівській області не будуть обмежувати рух поїздів
"Укрзалізниця" найближчим часом не планує запроваджувати обмеження на рух поїздів до Чернігівської області, яка з понеділка, 29 березня переходить до “червоної” зони карантину.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Враховуючи інтенсивне сполучення зі столицею (тільки по Ніжинському напрямку 24 рейси на день), яким у тому числі користується медперсонал, вирішено поки що не обмежувати залізничний рух у регіоні”, - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" додали, що протягом тижня буде доопрацьоване питання безпечного перевезення для мешканців області, контролю наповнюваності поїздів та дотримання маскового режиму.
Нагадаємо, з понеділка, 29 березня, на території Чернігівської області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.