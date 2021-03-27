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27 березня 2021, 16:34 3

МОЗ вдруге за день оновило карантинні зони: "червоних" стало менше

27 березня 2021, 16:34 3
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У "червоних" зонах лише 10 регіонів, а не 13, як це було зранку
У "червоних" зонах лише 10 регіонів, а не 13, як це було зранку
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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Міністерство охорони здоров'я вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 - тепер до "червоних" віднесено 10 регіонів, а не 13, як було зранку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оновлені дані МОЗ.

Так, із нового переліку "червоних" зон пропали Рівненська, Черкаська та Чернігівські області - вони тепер "помаранчеві".

Нагадаємо, зранку у суботу, 27 березня, МОЗ віднесло Рівненську та Чернігівську області до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

карантин МОЗ регіони область зона

 
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