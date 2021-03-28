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28 березня 2021, 10:15 5

Коронавірус в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків хвороби

28 березня 2021, 10:15 5
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Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області
Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 28 березня в Україні виявили 11 932 нових випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях”, - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 052 хворих, із лікарень виписали 5 708 пацієнтів.

Померли від коронавірусу 203 громадян України. За минулу добу зафіксували одужання 3 343 людей. Було проведено 76 335 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732. Також було зроблено 29 624 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 людей, одужали 1 300 625 пацієнтів. Він початку епідемії померли 31 954 осіб.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували більше 17 тисяч нових випадків коронавірусу, найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях.

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