Коронавірус в Україні: за добу майже 12 тисяч нових випадків хвороби

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області

Фото: із відкритих джерел

Станом на 28 березня в Україні виявили 11 932 нових випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях”, - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 052 хворих, із лікарень виписали 5 708 пацієнтів.

Померли від коронавірусу 203 громадян України. За минулу добу зафіксували одужання 3 343 людей. Було проведено 76 335 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732. Також було зроблено 29 624 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 людей, одужали 1 300 625 пацієнтів. Він початку епідемії померли 31 954 осіб.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували більше 17 тисяч нових випадків коронавірусу, найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях.