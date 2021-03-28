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28 марта 2021, 11:21 138

В "красной" Черниговской области не будут ограничивать движение поездов

28 марта 2021, 11:21 138
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В регионе не планируют вводить ограничение на высадку-посадку пассажиров
В регионе не планируют вводить ограничение на высадку-посадку пассажиров
Фото: из открытых источников
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"Укрзализныця" в ближайшее время не планирует вводить ограничение на движение поездов в Черниговской области, которая с понедельника, 29 марта переходит в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинском направлении 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в течение недели будет доработан вопрос безопасной перевозки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима.

Напомним, с понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

карантин Укрзализныця поезд Черниговская область красная зона

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