В "красной" Черниговской области не будут ограничивать движение поездов

В регионе не планируют вводить ограничение на высадку-посадку пассажиров

В регионе не планируют вводить ограничение на высадку-посадку пассажиров

Фото: из открытых источников

"Укрзализныця" в ближайшее время не планирует вводить ограничение на движение поездов в Черниговской области, которая с понедельника, 29 марта переходит в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинском направлении 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в течение недели будет доработан вопрос безопасной перевозки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима.

Напомним, с понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.