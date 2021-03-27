Коронавірус в Україні: за добу більше 17 тисяч нових випадків

Найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях

Найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 26 березня COVID-19 діагностували у 17 424 людей, зафіксовано 290 летальних випадків, госпіталізовано 4747 людина, 7124 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 424 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня. Серед захворілих - 752 дитини і 420 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 123 500 (у тому числі методом ПЛР — 55500, методом ІФА - 22470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45530).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1407), Одеській (1282), Київської (1273) Дніпропетровської (1171), областях та м. Київ (1226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 632 131 людина;

одужало - 1 297 282 людини;

летальних випадків - 31 751;

проведення ПЛР-тестів - 7 945 044.

Нагадаємо, за 25 березня COVID-19 діагностували у 18 132 осіб, зафіксовано 326 летальних випадків.