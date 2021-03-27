10:42  27 березня
Коронавірус в Україні: за добу більше 17 тисяч нових випадків
11:39  27 березня
Довибори у Раду: на Прикарпатті почався "деть тиші"
10:14  27 березня
Загострення на Донбасі: четверо загинули, двоє отримали поранення
UA | RU
UA | RU
27 березня 2021, 10:42 4

Коронавірус в Україні: за добу більше 17 тисяч нових випадків

27 березня 2021, 10:42 4
Читайте также на русском языке
Найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях
Найбільше нових заражень виявили у Львівській, Одеській і Київській областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 26 березня COVID-19 діагностували у 17 424 людей, зафіксовано 290 летальних випадків, госпіталізовано 4747 людина, 7124 пацієнти одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

17 424 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня. Серед захворілих - 752 дитини і 420 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 123 500 (у тому числі методом ПЛР — 55500, методом ІФА - 22470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45530).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1407), Одеській (1282), Київської (1273) Дніпропетровської (1171), областях та м. Київ (1226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 632 131 людина;
одужало - 1 297 282 людини;
летальних випадків - 31 751;
проведення ПЛР-тестів - 7 945 044.

Нагадаємо, за 25 березня COVID-19 діагностували у 18 132 осіб, зафіксовано 326 летальних випадків.

коронавірус МОЗ карантин ушпиталення медики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram