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28 марта 2021, 10:15 3

Коронавирус в Украине: за сутки почти 12 тысяч новых случаев болезни

28 марта 2021, 10:15 3
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 28 марта в Украине обнаружили 11 932 новых случая коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5052 больных, из больниц выписали 5708 пациентов.

Умерли от коронавируса 203 граждан Украины. За минувшие сутки зафиксировали выздоровление 3343 человек. Было проведено 76 335 тестов, в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732. Также было сделано 29 624 экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 644 063 человек, выздоровели 1 300 625 пациентов. Он начала эпидемии умерли 31 954 человек.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали больше 17 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений выявили во Львовской, Одесской и Киевской областях.

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