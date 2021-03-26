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26 березня 2021, 10:28 126

Ляшко вимагає від Харківської, Одеської та Запорізької областей робити більше COVID-щеплень

26 березня 2021, 10:28 126
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У МОЗ вважають, що міста-мільйонники не можуть робити таку малу кількість вакцинацій
Фото: із відкритих джерел
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Одеська, Харківська і Запорізька області демонструють незадовільні темпи проведення вакцинації від COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він заявив, що це питання обговорювалося на селекторній нараді з участю глави МОЗу.

Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатися на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових заражень виявили в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

коронавірус Україна заява МОЗ Віктор Ляшко вакцинація

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