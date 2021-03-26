У МОЗ розповіли, коли українці отримуватимуть другу дозу вакцини від коронавірусу
Поки українцям вкололи тільки по одній дозі
Поки українцям вкололи тільки по одній дозі
В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише RegioNews.
За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.
"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20-х числах травня", - заявив він.
Нагадаємо, в Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації.
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