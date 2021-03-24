У "червоній” зоні можна ходити без масок у парках і скверах - МОЗ
Влада уточнила перелік місць, де громадяни мають обовязково одягати маски і респіратори
Влада уточнила перелік місць, де громадяни мають обовязково одягати маски і респіратори
Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць у "червоних" зонах, де громадяни обов’язково повинні носити захисні маски.
Про це повідомляється на сайті міністерства, передає RegioNews.
Згідно із змінами, які МОЗ внесло до постанови від 22 березня № 230, у регіонах "червоної" зони епіднебезпеки масковий режим не передбачений у парках і скверах.
Їх потрібно носити у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції більше як 1 метр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив перебувати на територіях громадського користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок або респіраторів.
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