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24 березня 2021, 20:38 6

У "червоній” зоні можна ходити без масок у парках і скверах - МОЗ

24 березня 2021, 20:38 6
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Влада уточнила перелік місць, де громадяни мають обовязково одягати маски і респіратори
Влада уточнила перелік місць, де громадяни мають обовязково одягати маски і респіратори
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць у "червоних" зонах, де громадяни обов’язково повинні носити захисні маски.

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає RegioNews.

Згідно із змінами, які МОЗ внесло до постанови від 22 березня № 230, у регіонах "червоної" зони епіднебезпеки масковий режим не передбачений у парках і скверах.

Їх потрібно носити у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції більше як 1 метр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив перебувати на територіях громадського користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок або респіраторів.

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