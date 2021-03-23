Кабмін заборонив перебувати на вулиці без маски у "червоних” зонах

Також запроваджена заборона на роботу підвісних канатних доріг, під яку підпадають гірськолижні курорти

Також запроваджена заборона на роботу підвісних канатних доріг, під яку підпадають гірськолижні курорти

Фото: із відкритих джерел

Кабінет міністрів заборонив перебувати на територіях громадського користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок або респіраторів.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 22 березня, передає RegioNews.

У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно”, - йдеться в постанові.

Згідно із законом України про благоустрій, до територій загального користування відносяться:

парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

кладовища;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі, інші території загального користування.

Також постановою уряду заборонена робота підвісних канатних доріг.

Крім того, Кабінет Міністрів дозволив дитячим закладам для відпочинку і оздоровлення продовжити роботу до кінця поточної зміни, якщо обмеження "червоної" зони були запроваджені в регіоні вже після її початку.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин.