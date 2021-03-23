Кабмін заборонив перебувати на вулиці без маски у "червоних” зонах
Кабінет міністрів заборонив перебувати на територіях громадського користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок або респіраторів.
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 22 березня, передає RegioNews.
У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно”, - йдеться в постанові.
Згідно із законом України про благоустрій, до територій загального користування відносяться:
- парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- кладовища;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі, інші території загального користування.
Також постановою уряду заборонена робота підвісних канатних доріг.
Крім того, Кабінет Міністрів дозволив дитячим закладам для відпочинку і оздоровлення продовжити роботу до кінця поточної зміни, якщо обмеження "червоної" зони були запроваджені в регіоні вже після її початку.
Нагадаємо, раніше уряд дозволив місцевим громадам самостійно посилювати карантин.