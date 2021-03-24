В "красной" зоне можно ходить без масок в парках и скверах - Минздрав
Власти уточнили перечень мест, где граждане должны обязательно одевать маски и респираторы
Власти уточнили перечень мест, где граждане должны обязательно одевать маски и респираторы
Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест в "красных" зонах, где граждане обязательно должны носить защитные маски.
Об этом сообщается на сайте министерства, передает RegioNews.
Согласно изменениям, которые Минздрав внес в постановление от 22 марта № 230, в регионах "красной" зоны эпидопасности масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.
Их нужно носить в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и территориях общего пользования, где невозможно соблюдать дистанцию более 1 метра.
Напомним, Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.
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