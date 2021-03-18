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18 березня 2021, 17:43 5

У Києві після повідомлення про "мінування" метро запрацювали дві станції

18 березня 2021, 17:43 5
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Йдеться про станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності"
Йдеться про станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності"
Фото з відкритих джерел
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У Києві після повідомлення про мінування відновили роботу дві з семи станцій метрополітену. Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" знову відкриті для пасажирів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише RegioNews.

Правоохоронці перевірили станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також та пересадочний вузол, і не виявили там вибухонебезпечних предметів.

"Станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", а також пересадочний вузол відчинено для пасажирів", - заявили в КМДА.

Наразі триває перевірка станцій "Театральна" разом з пересадочним вузлом на "Золоті Ворота", "Палац Спорту" з пересадочним вузлом на "Площа Льва Толстого", "Академмістечко", "Червоний Хутір" та "Героїв Дніпра".

Нагадаємо, сьогодні у Києві "замінували" сім станцій метро.

Україна метро Київ мінування станція

 
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