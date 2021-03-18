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18 березня 2021, 18:20 8

Ветерани АТО зможуть позачергово вакцинуватися від коронавірусу

18 березня 2021, 18:20 8
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Вони можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ
Вони можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ
Рixabay
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Міністерство охорони здоров'я, щоб прискорити вакцинацію в Україні, додало ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі до категорії громадських діячів, які можуть прищепитися залишковими дозами Covishield. Вони можуть записатися на щеплення через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, пише RegioNews.

Повідомляється, що до дорожньої карти вакцинації внесли зміни, згідно з якими учасники бойових дій можуть отримати щеплення залишковими дозами вакцини.

"У разі відмови людей з груп ризику, залишки доз з відкритого флакона терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани АТО/ООС. Якщо вакцину не використовують в цей термін, вона підлягає утилізації", - йдеться в повідомленні.

Учасники бойових дій можуть записатися до листа очікування через портал або мобільний додаток "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.

На порталі або в додатку "Дія" треба авторизуватися за допомогою електронного підпису або BankID, вказати сферу діяльності та обрати місце вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медикам доплачуватимуть по 20 грн за кожну вакцинацію від коронавірусу.

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