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14 березня 2021, 14:36 3

У Львівській області поза чергою вакцинують 260 лідерів громадської думки

14 березня 2021, 14:36 3
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Таку кількість заявок обласна адміністрація отримала упродовж трьох днів, реєстрація в регіоні ще триває
Таку кількість заявок обласна адміністрація отримала упродовж трьох днів, реєстрація в регіоні ще триває
Фото: із відкритих джерел
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У Львівській області за період із 10 березня до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації надійшли понад 260 заявок від лідерів громадської думки на отримання щеплення від COVID-19 поза чергою.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає RegioNews.

Серед них 43 журналісти, 26 політичних діячів, 25 медиків закладів охорони здоров'я недержавної форми власності, 22 освітян, 20 фахівців сфери ІТ, 7 учасників бойових дій, 117 свідомих осіб з різних сфер діяльності, які готові власним прикладом популяризувати вакцинацію”, - йдеться в повідомленні.

У Львівській обласній адміністрації зазначили, що у понеділок, 15 березня на території області почнуть роботу 9 мобільних бригад , які, за наявності залишкових доз вакцини, будуть запрошувати зареєстрованих лідерів громадської думки.

Там також нагадали, що публічні і громадські діячі, які хочуть отримати вакцину, можуть заповнити онлайн-анкету.

Нагадаємо, в Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб, за вихідні динаміка знизилась.

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