Коронавірус в Україні: 9 тисяч нових випадків, у лідерах опинилася Житомирщина

Кількість госпіталізованих пацієнтів залишається на високому рівні

Кількість госпіталізованих пацієнтів залишається на високому рівні

Фото: із відкритих джерел

Станом на 14 березня 2021 року в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 491 дитина та 193 медичних працівники.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях”, - розповів міністр.

Також було госпіталізовано 4 216 осіб, летальних випадків – 145, одужало 2 743 особи.

Степанов додав, що за добу було здійснено 60 522 тестувань, зокрема методом ПЛР – 31 598, і методом ІФА – 6 132 досліджень.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 460 756 осіб, одужало - 1 222 516 осіб, летальних випадків – 28 303, проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066”, - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, 13 березня було зафіксовано антирекорд у 2021 році - понад 13 тисяч хворих COVID-19.