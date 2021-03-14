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14 березня 2021, 10:26 151

Коронавірус в Україні: 9 тисяч нових випадків, у лідерах опинилася Житомирщина

14 березня 2021, 10:26 151
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Кількість госпіталізованих пацієнтів залишається на високому рівні
Кількість госпіталізованих пацієнтів залишається на високому рівні
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 14 березня 2021 року в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 491 дитина та 193 медичних працівники.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях”, - розповів міністр.

Також було госпіталізовано 4 216 осіб, летальних випадків – 145, одужало 2 743 особи.

Степанов додав, що за добу було здійснено 60 522 тестувань, зокрема методом ПЛР – 31 598, і методом ІФА – 6 132 досліджень.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 460 756 осіб, одужало - 1 222 516 осіб, летальних випадків – 28 303, проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066”, - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, 13 березня було зафіксовано антирекорд у 2021 році - понад 13 тисяч хворих COVID-19.

коронавірус карантин МОЗ статистика звіт Максим Степанов

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