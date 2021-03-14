В Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб, за вихідні динаміка знизилась
Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях
Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях
Упродовж минулої доби, 13 березня, в Україні отримали вакцину від коронавірусу 3 596 осіб.
Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість вакцинацій за добу зробили у Луганській області, там отримали щеплення 370 людей. Найменше - у Вінницькій та Запорізькій областях, де зробили по 10 щеплень.
Від початку кампанії вакцинації першу дозу препарату в Україні отримали 51 137 осіб.
За весь період кампанії найбільше вакцинувань провели у Донецькій області - 4 784, найменше – у Чернігівській - 926 осіб.
Ситуація із вакцинацією у регіонах за минулу добу виглядає наступним чином:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 120 щеплень;
- Дніпропетровська область – 80 щеплень;
- Донецька область – 130 щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 210 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 214 щеплень;
- Київська область – 260 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 370 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 130 щеплень;
- Полтавська область – 82 щеплення;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 210 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 230 щеплень;
- Хмельницька область – 270 щеплень;
- Чернівецька область – 290 щеплень;
- Чернігівська область – 170 щеплень;
- Черкаська область – 110 щеплень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки доз вакцин в Україні викинули за 2 тижні.
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