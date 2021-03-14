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14 березня 2021, 11:32 9

В Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб, за вихідні динаміка знизилась

14 березня 2021, 11:32 9
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Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях
Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби, 13 березня, в Україні отримали вакцину від коронавірусу 3 596 осіб.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість вакцинацій за добу зробили у Луганській області, там отримали щеплення 370 людей. Найменше - у Вінницькій та Запорізькій областях, де зробили по 10 щеплень.

Від початку кампанії вакцинації першу дозу препарату в Україні отримали 51 137 осіб.

За весь період кампанії найбільше вакцинувань провели у Донецькій області - 4 784, найменше – у Чернігівській - 926 осіб.

Ситуація із вакцинацією у регіонах за минулу добу виглядає наступним чином:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 120 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 80 щеплень;
  • Донецька область – 130 щеплень;
  • Житомирська область – 110 щеплень;
  • Закарпатська область – 210 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 214 щеплень;
  • Київська область – 260 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 370 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 130 щеплень;
  • Полтавська область – 82 щеплення;
  • Рівненська область – 110 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 210 щеплень;
  • Харківська область – 120 щеплень;
  • Херсонська область – 230 щеплень;
  • Хмельницька область – 270 щеплень;
  • Чернівецька область – 290 щеплень;
  • Чернігівська область – 170 щеплень;
  • Черкаська область – 110 щеплень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки доз вакцин в Україні викинули за 2 тижні.

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