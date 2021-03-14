В Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб, за вихідні динаміка знизилась

Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях

Найменше щеплень за добу зробили у Вінницькій та Запорізькій областях

Фото: flickr

Упродовж минулої доби, 13 березня, в Україні отримали вакцину від коронавірусу 3 596 осіб.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість вакцинацій за добу зробили у Луганській області, там отримали щеплення 370 людей. Найменше - у Вінницькій та Запорізькій областях, де зробили по 10 щеплень.

Від початку кампанії вакцинації першу дозу препарату в Україні отримали 51 137 осіб.

За весь період кампанії найбільше вакцинувань провели у Донецькій області - 4 784, найменше – у Чернігівській - 926 осіб.

Ситуація із вакцинацією у регіонах за минулу добу виглядає наступним чином:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 120 щеплень;

Дніпропетровська область – 80 щеплень;

Донецька область – 130 щеплень;

Житомирська область – 110 щеплень;

Закарпатська область – 210 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 214 щеплень;

Київська область – 260 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 370 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 130 щеплень;

Полтавська область – 82 щеплення;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 210 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 230 щеплень;

Хмельницька область – 270 щеплень;

Чернівецька область – 290 щеплень;

Чернігівська область – 170 щеплень;

Черкаська область – 110 щеплень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки доз вакцин в Україні викинули за 2 тижні.