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14 березня 2021, 12:47 8

У 9 областях суттєво перевищений рівень госпіталізації COVID-пацієнтів - МОЗ

14 березня 2021, 12:47 8
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Ситуація із захворюваністю продовжує погіршуватися
Ситуація із захворюваністю продовжує погіршуватися
Фото: із відкритих джерел
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Станом на неділю, 14 березня в Україні рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 перевищено вже в 9 областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Показник суттєво перевищено у Києві (76,7), а також у Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській (123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.

Норма рівня госпіталізації пацієнтів, згідно із нормативними документами, становить не більше 60 на 100 тисяч населення.

У "червоній” зоні епідеміологічної небезпеки залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

До "помаранчевої” зони увійшли столиця України Київ, а також Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Решта регіонів перебувають у "жовтій” зоні карантину.

Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ 01

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