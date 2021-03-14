У 9 областях суттєво перевищений рівень госпіталізації COVID-пацієнтів - МОЗ

Ситуація із захворюваністю продовжує погіршуватися

Ситуація із захворюваністю продовжує погіршуватися

Фото: із відкритих джерел

Станом на неділю, 14 березня в Україні рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 перевищено вже в 9 областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Показник суттєво перевищено у Києві (76,7), а також у Вінницькій (123,5), Житомирській (92,3), Закарпатській (86,5), Івано-Франківській (123,6), Миколаївській (87,2), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (71,1) та Чернівецькій (90,1) областях.

Норма рівня госпіталізації пацієнтів, згідно із нормативними документами, становить не більше 60 на 100 тисяч населення.

У "червоній” зоні епідеміологічної небезпеки залишаються Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська та Чернівецька області.

До "помаранчевої” зони увійшли столиця України Київ, а також Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

Решта регіонів перебувають у "жовтій” зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні вакцинували вже понад 51 тисячу осіб, за вихідні динаміка знизилась.