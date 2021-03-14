Во Львовской области вне очереди вакцинируют 260 лидеров общественного мнения

Такое количество заявок областная администрация получила в течение трех дней, регистрация в регионе продолжается

Такое количество заявок областная администрация получила в течение трех дней, регистрация в регионе продолжается

Фото: из открытых источников

Во Львовской области за период с 10 марта в департамент здравоохранения облгосадминистрации поступили более 260 заявок от лидеров общественного мнения на получение прививки от COVID-19 вне очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

Среди них 43 журналисты, 26 политических деятелей, 25 медиков учреждений здравоохранения негосударственной формы собственности, 22 педагогов, 20 специалистов сферы ИТ, 7 участников боевых действий, 117 сознательных человек из разных сфер деятельности, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию", - говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что в понедельник, 15 марта на территории области начнут работу 9 мобильных бригад, которые, при наличии остаточных доз вакцины, будут приглашать зарегистрированных лидеров общественного мнения.

Там также напомнили, что публичные и общественные деятели, которые хотят получить вакцину, могут заполнить онлайн-анкету.

Напомним, в Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась.