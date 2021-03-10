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10 березня 2021, 17:35 4

У передмісті Одеси активістам спалили автомобіль

10 березня 2021, 17:35 4
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Власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій
Власники машини стверджують, що зловмисник привів у дію вибуховий пристрій
Фото: Нацполіція
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У передмісті Одеси поліція встановлює обставини займання іномарки місцевих активістів, припаркованої на охоронюваній території.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інформація про те, що в с. Крижанівка горить автомобіль Renault, надійшла в правоохоронні органи від співробітників ДСНС сьогодні близько 05:00, пише RegioNews.

Зазначається, що машина належить 44-річному місцевому жителю. В результаті пожежі люди не постраждали, вогнем повністю знищено салон автомобіля.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події і зловмисники, які можуть бути до нього причетні, встановлюються.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, зазначена машина належить родині Голодків - активістів, які відомі участю в заходах, спрямованих проти роботи нелегальних гральних закладів, корупції у сфері вантажних автоперевезень. Крім того, нещодавно вони провели низку протестних акцій, пов'язаних з державним підприємством "Морський торговельний порт Южний", керівники якого, ймовірно, причетно до зловживань при держзакупівлях.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві спалили автомобіль головного лікаря інфекційної лікарні.

Україна кримінал пожежа поліція авто

 
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