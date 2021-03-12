На Черкащині викрили керівника вишу на корупції з держземлею

Посадовця затримали "на гарячому" у робочому кабінеті

Посадовця затримали "на гарячому" у робочому кабінеті

Фото: СБУ

В Черкаській області Служба безпеки України викрила тимчасово виконуючого обов’язки ректора одного з університетів на одержанні хабаря через оборудку із землею освітньої установи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Керівник вишу організував корупційний механізм отримання грошей від директора аграрної компанії. За неправомірну вигоду він "гарантував" підприємцю передати у користування 15 га землі на території міста без відповідних дозвільних документів", - повідомили оперативники.

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час одержання всієї суми хабаря. За попередніми даними досудового розслідування, чиновник планував регулярно отримувати "данину" від комерсанта.

Перевіряється інформація щодо одержання зловмисником неправомірної вигоди з кількох інших орендарів земель університету.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на хабарі заступника директора одного з інститутів Національної академії наук. Він хотів за гроші віддати приватному підприємцю приміщення в будівлі академії.