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04 березня 2021, 21:54 5

У Кропивницькому через аварію без тепла залишилися школи та більше сотні будинків

04 березня 2021, 21:54 5
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Причиню аварії стали зношені труби тепломережі
Причиню аварії стали зношені труби тепломережі
Фото: Суспільне
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У Кропивницькому через масштабну аварію на комунальних мережах без тепла залишилися 115 житлових будинків, 5 шкіл, 4 дитсадки, 3 поліклініки та лікарня.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника підприємства "Теплоенергетик" Олександра Чельника, передає RegioNews.

Відомо, що в центральній частині міста сталися три пориви тепломереж. Ліквідацією прориву труб на вулиці Чорновола комунальники займаються з 10 години ранку.

Місцеві мешканці зазначають, що прориви у цьому районі трапляються часто. За словами працівників комунальних служб, причиною стали старі труби.

Ламається метал, прогнив. Пошкодження велике, багато будинків відключили. Ставимо латку, товщиною 8 міліметрів. Вода буде тиснути на неї і все буде добре", - сказав журналістам бригадир Валерій Дорохов.

Він уточнив, що комунальники будуть займатися ліквідацією прориву тепломережі до завтра, 5 березня.

Нагадаємо, у Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі, вулиці перетворилися в річку біля метро "Чернігівська".

тепло Кропивницький опалення комунальники аварія

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