У Кропивницькому через аварію без тепла залишилися школи та більше сотні будинків
У Кропивницькому через масштабну аварію на комунальних мережах без тепла залишилися 115 житлових будинків, 5 шкіл, 4 дитсадки, 3 поліклініки та лікарня.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника підприємства "Теплоенергетик" Олександра Чельника, передає RegioNews.
Відомо, що в центральній частині міста сталися три пориви тепломереж. Ліквідацією прориву труб на вулиці Чорновола комунальники займаються з 10 години ранку.
Місцеві мешканці зазначають, що прориви у цьому районі трапляються часто. За словами працівників комунальних служб, причиною стали старі труби.
Ламається метал, прогнив. Пошкодження велике, багато будинків відключили. Ставимо латку, товщиною 8 міліметрів. Вода буде тиснути на неї і все буде добре", - сказав журналістам бригадир Валерій Дорохов.
Він уточнив, що комунальники будуть займатися ліквідацією прориву тепломережі до завтра, 5 березня.
Нагадаємо, у Києві затопило вулиці через аварію на трубопроводі, вулиці перетворилися в річку біля метро "Чернігівська".