В Кропивницком из-за аварии без тепла остались школы и более сотни домов

Причиной аварии стали изношенные трубы теплосети

Причиной аварии стали изношенные трубы теплосети

Фото: Суспільне

В Кропивницком из-за масштабной аварии на коммунальных сетях без тепла остались 115 жилых домов, 5 школ, 4 детсада, 3 поликлиники и больница.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя предприятия "Теплоэнергетик" Александра Чельника, передает RegioNews.

Известно, что в центральной части города произошли три порыва теплосетей. Ликвидацией прорыва труб на улице Черновола коммунальщики занимаются с 10:00 утра.

Местные жители отмечают, что прорывы в этом районе случаются часто. По словам работников коммунальных служб, причиной стали старые трубы.

Ломается металл, прогнил. Повреждение большое, много домов отключили. Ставим патч, толщиной 8 миллиметров. Вода будет давить на него и все будет хорошо", - сказал журналистам бригадир Валерий Дорохов.

Он уточнил, что коммунальщики будут заниматься ликвидацией прорыва теплосети до завтра, 5 марта.

Напомним, ранее в Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе, улицы превратились в реку возле метро "Черниговская".