15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 21:54 5

В Кропивницком из-за аварии без тепла остались школы и более сотни домов

04 марта 2021, 21:54 5
Читайте також українською мовою
Причиной аварии стали изношенные трубы теплосети
Причиной аварии стали изношенные трубы теплосети
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

В Кропивницком из-за масштабной аварии на коммунальных сетях без тепла остались 115 жилых домов, 5 школ, 4 детсада, 3 поликлиники и больница.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя предприятия "Теплоэнергетик" Александра Чельника, передает RegioNews.

Известно, что в центральной части города произошли три порыва теплосетей. Ликвидацией прорыва труб на улице Черновола коммунальщики занимаются с 10:00 утра.

Местные жители отмечают, что прорывы в этом районе случаются часто. По словам работников коммунальных служб, причиной стали старые трубы.

Ломается металл, прогнил. Повреждение большое, много домов отключили. Ставим патч, толщиной 8 миллиметров. Вода будет давить на него и все будет хорошо", - сказал журналистам бригадир Валерий Дорохов.

Он уточнил, что коммунальщики будут заниматься ликвидацией прорыва теплосети до завтра, 5 марта.

Напомним, ранее в Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе, улицы превратились в реку возле метро "Черниговская".

тепло Кропивницкий отопление коммунальщики авария

В больнице в Черновицкой области произошло задымление на кислородной станции
04 марта 2021, 13:06
Гибель курсантов под Харьковом: в ГБР рассказали, когда планируют завершить следствие
03 марта 2021, 14:25
ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия
02 марта 2021, 11:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram