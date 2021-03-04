На Центральному вокзалі Києва чоловік потрапив під поїзд

Він переходив залізничні колії в забороненому місці

Він переходив залізничні колії в забороненому місці

Фото: із відкритих джерел

У Києві на Центральному залізничному вокзалі під поїзд потрапив чоловік, його доставили у лікарню із серйозними травмами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Відомо, що інформація про потрапляння людини під потяг надійшла до чергової частини столичної поліції близько 16.00.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.

Попередньо відомо, що потерпілий переходив залізничні колії в забороненому місці, в результаті наїзду потяга йому відірвало ноги.

Його госпіталізовано у лікарню. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту. Після цього події буде надана відповідна правова кваліфікація”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, як ходять потяги у "червоні" зони карантину.