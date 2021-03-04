В Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА
Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України
Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України
У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набув чинності. Цей документ вносить зміни у Податковий кодекс.
Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України", пише RegioNews.
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.
Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "ПРО Бюро економічної безпеки України".
При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності закону про створення БЕБ.
Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.
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