В Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України

Фото: volynnews.com

У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набув чинності. Цей документ вносить зміни у Податковий кодекс.

Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України", пише RegioNews.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "ПРО Бюро економічної безпеки України".

При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності закону про створення БЕБ.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.