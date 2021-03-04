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04 березня 2021, 17:39 2

В Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА

04 березня 2021, 17:39 2
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Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України
Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України
Фото: volynnews.com
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У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набув чинності. Цей документ вносить зміни у Податковий кодекс.

Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України", пише RegioNews.

Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "ПРО Бюро економічної безпеки України".

При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності закону про створення БЕБ.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.

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