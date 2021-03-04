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04 марта 2021, 21:34 1

На Центральном вокзале Киева мужчина попал под поезд

04 марта 2021, 21:34 1
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Он переходил железнодорожные пути в запрещенном месте
Он переходил железнодорожные пути в запрещенном месте
Фото: из открытых источников
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В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале под поезд попал мужчина, его доставили в больницу с серьезными травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Известно, что информация о попадании мужчины под поезд поступила в дежурную часть столичной полиции поступило около 16.00.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции столичного главка, врачи и наряды патрульных полицейских.

Предварительно известно, что пострадавший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте, в результате наезда поезда ему оторвало ноги.

Он госпитализирован в больницу. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств инцидента. После этого событию будет дана ​​соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина.

Киев вокзал поезд полиция происшествия

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