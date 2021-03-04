На Харківщині з рабства звільнили сімох осіб

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Фото: Нацполіція

У Харківській області правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, у тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них двоє жінок та п’ятеро чоловіків.

Про це повідомили в Нацполіції, передає RegioNews.

За допомогою психологічного і фізичного впливу чоловік примушував потерпілих до будівельних та різних господарських робіт, а також залучав до незаконної вирубки лісу. Правоохоронці здійснили виїзд на місце незаконної порубки лісу до села Шуби Богодухівського району, де провели заміри, встановили масштаби нанесених збитків - виявили 192 стовбури зрубаних дерев.

Також було проведено обшук у приміщенні, де мешкали робітники, які безпосередньо залучалися до незаконної порубки лісу. Слідчі вилучили "чорнові" записи про отримані зловмисником доходи за експлуатацію осіб та виходу осіб на роботу, облікові документи боргових зобов’язань, паспорти громадян України, трудові та медичні книжки, інші копії документів, що посвідчують осіб.

Потерпілим надали допомогу і помістили до Харківського міського центру реінтеграції бездомних осіб. Слідчі встановлюють їх повні анкетні дані", - йдеться у повідомленні.

На даний час вирішується питання про повідомлення 62-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські звільнили з трудового рабства 13 осіб.