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04 березня 2021, 15:08 2

Станції метро Києва відкриті після перевірки повідомлення про мінування

04 березня 2021, 15:08 2
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Вибухонебезпечних предметів не виявили
Вибухонебезпечних предметів не виявили
Фото з відкритих джерел
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У Києві станції метро "Хрещатик" та "Університет" перевірили на предмет наявності вибухових предметів після отримання анонімного повідомлення про мінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" перевірені й відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, - йдеться в повідомленні.

Пізніше в метрополітені повідомили, що станцію "Університет" також перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Усі станції та пересадкові вузли відкриті для пасажирів. Метрополітен працює в звичайному режимі! – йдеться в повідомленні.

Увага! Станцію "Університет" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!

Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 4, 2021

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування. Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик".

метро Київ мінування поліція перевірки

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