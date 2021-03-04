Станції метро Києва відкриті після перевірки повідомлення про мінування

Вибухонебезпечних предметів не виявили

Вибухонебезпечних предметів не виявили

Фото з відкритих джерел

У Києві станції метро "Хрещатик" та "Університет" перевірили на предмет наявності вибухових предметів після отримання анонімного повідомлення про мінування.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Станція "Хрещатик" і пересадка на "Майдан Незалежності" перевірені й відкриті для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, - йдеться в повідомленні.

Пізніше в метрополітені повідомили, що станцію "Університет" також перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Усі станції та пересадкові вузли відкриті для пасажирів. Метрополітен працює в звичайному режимі! – йдеться в повідомленні.

Увага! Станцію "Університет" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі! Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 4, 2021

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування. Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик".