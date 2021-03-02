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02 березня 2021, 22:00 5

За приховування злочину в інтересах колишнього нардепа судитимуть екскерівника прокуратури Київщини

02 березня 2021, 22:00 5
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Підробляв документи і втручався в автоматизовану систему обліку роботи прокуратури
Підробляв документи і втручався в автоматизовану систему обліку роботи прокуратури
Фото з відкритих джерел
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Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників прокуратури Київської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я.

Натомість екскерівник прокуратури Київської області, задля уникнення відповідальності та приховування протиправних дій своїх підлеглих, які вони скоїли в інтересах екснардепа, організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для реєстрації апеляційної скарги у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей, - повідомляють у генпрокурора.

Згодом, з метою приховування вказаних кримінальних правопорушень підлеглими, посадовець здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення. Зокрема, документально створено видимість, що злочин скоїли не підлеглі прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Посадовця обвинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховуванні злочину, а також завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 1 ст. 396; ч. 2 ст. 383 КК України).

Як повідомлялося раніше, справу корупції ексзаступника голови Закарпатської облради передали в суд. Він вимагав "відкат” від фірми, яка займалася реконструкцією соціально-культурного центру.

Офіс генпрокурора прокурор суд документ підробка злочин

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