Справу корупції ексзаступника голови Закарпатської облради передали в суд

Він вимагав "відкат” від фірми, яка займалася реконструкцією соціально-культурного центру

Він вимагав "відкат” від фірми, яка займалася реконструкцією соціально-культурного центру

Фото: СБУ

Розслідування кримінальної справи проти колишнього заступника голови Закарпатської облради, який вимагав понад пів мільйона гривень “відкату”, завершене, тепер він постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Згідно з даними слідства, підозрюваний та його спільник вимагали 560 тис. грн за те, що не будуть перешкоджати діяльності підрядної фірми під час реконструкції будівлі клубу під соціально-культурний центр.

Мова йде про об’єкт у селі Мокра Закарпатської області, на фінансування якого із бюджету виділили 5,6 млн грн.

Як розповідають у прокуратурі, після перерахування фірмі частини цієї суми, підряднику почали надходити погрози та вимоги "відкату”.

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступника голови Закарпатської обласної ради та працівника Управління ДАБІ у Закарпатській області за фактом вчинення групою осіб закінченого замаху на вимагання грошових коштів у великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що на час слідства підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення застави. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 листопада заступника голови Закарпатської облради викрили на хабарі у понад 500 тис. грн. Високопосадовець налагодив механізм одержання хабарів з підприємців.